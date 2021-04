Vincenzo Totaro, regista di Manfredonia dalla fervida inventiva

Manfredonia, 03 aprile 2021. È nativo di Manfredonia Vincenzo Totaro, il regista che con l’ultima realizzazione del corto “Come cadono le foglie“, ha ricevuto importanti riconoscimenti.

Si tratta di un novero di premi che va incrementandosi; eppure Vincenzo continua a realizzare le sue produzioni cinematografiche spinto più da una passione irrefrenabile che da una voglia riconoscitiva.

I suoi filmati infatti, possono considerarsi tutti insieme principalmente frutto del suo ingegno per poi, ogni volta, tramutarsi in veri capolavori introspettivi.

Occorre semplicemente osservare un suo corto per notare quanta cura ed attenzione egli dedichi a quei particolari rispecchianti le capacità emotive di ognuno, come potrebbe esserlo uno sguardo che viene a focalizzarsi in un certo modo, oppure un movimento corporeo nel suo sinuoso districarsi, mai però del tutto repentino.

Ogni gestualità espressa dai suoi interpreti ha un significato recondito che affascina ancora di più, proprio perché concettualmente e mentalmente avvinghiato.

Vincenzo si è laureato in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale a Bologna.

Il suo è un curriculum di tutto rispetto, con un’altrettanta vasta produzione cinematografica.

“Nel 2003 con Giannino de Filippo, Antonio Universi e Teresa La Scala fondammo l’Associazione di produzione cinematografica ‘Epok Studios’, con la quale abbiamo girato molti cortometraggi, corti scolastici e documentari. Anche un film Faro (2008) che fu la mia tesi alla triennale DAMS. Ho altresì collaborato, sempre, con la mia amica Anna Rita Caracciolo, direttrice del festival corto e cultura ed ho girato per lei diversi corti come operatore e montatore. Gli ultimi lavori, quelli che abbiamo realizzato a partire dal 2017 hanno iniziato con più frequenza a vincere premi, come ‘Quel ramo della pianta di Giacomo (2017), della durata 3 minuti. Esso rappresentava un’esercitazione per la Werner Herzog Masterclass ed io pensai di iscriverlo ad un paio di festival; accadde così che arrivammo terzi alla premiazione di Saronno. Direi che è stato un lavoro che ha aggiunto altre soddisfazioni; infatti è andato benissimo ovunque lo abbiamo presentato, arrivando in finale a ‘Inferenze short film festival 2020, selezione ufficiale Video Festival di Imperia 2019 con il premio giuria di selezione’ ed ottenendo il ‘Premio in cammino’ al Nickelodeon di Spoleto“, dichiara con entusiasmo il giovane regista Totaro.

“Dopo è arrivato il nostro vero lungometraggio, dal titolo ‘LA CASA DEL PADRE’ (2019), della durata di 118 minuti. Distribuito da Running TV in TV e streaming on line, ha appena iniziato anch’esso il giro dei festival insieme al corto COME CADONO LE FOGLIE“, prosegue Vincenzo Totaro, esprimendosi al plurale.

“PERCHÉ NOI VINCENZO?”.

“Ebbene sì, non potrei affermare diversamente, visto che posso contare su una preziosa e valida squadra di collaboratori, che sono, anzi, essi rappresentano molto di più che dei semplici collaboratori; sono degli amici veri!“.

E, con il sorriso sulle labbra e gli occhi che gli si illuminano di gioia, li cita uno ad uno, spendendo parole di encomio: Antonio Universi; Teresa La Scala; Giannino de Filippo; Luisa Totaro; Antonio Del Nobile; Antonio Calvano ed Annarita Calvano; Donato Raele; Simone Piraino; Tonino Bitondi; Vincenzo Moccia e Manuela Boccanera.

“Ognuno di essi ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale e rilevante nelle mie produzioni. Ci terrei inoltre a ringraziare, in particolar modo, Giovanni Caratú, un imprenditore locale che ci ha sostenuti con i fatti; l’unico.

Per quanto riguarda il cinema invece, aggiungo che la mia maggiore considerazione la consacro al lavoro di squadra. Quello della regia non può reputarsi un lavoro per solisti; per tale ragione infatti, tendo a scegliere persone con cui ho una certa affinità elettiva e che non siano né troppo invadenti e né presenzialiste. Ciò che più mi preme è cercare di provare a tirare fuori da ognuno il proprio meglio nei rispettivi campi, cercando di immettere tutti i miei collaboratori in quelle giuste condizioni per poter esprimere anche l’intima personale creatività. Tendo dunque a collaborare con un gruppo stabile perché ci comprendiamo più facilmente e poi ho bisogno di armonia sul set…odio quando si creano faide o incomprensioni durante le riprese“, prosegue il regista Totaro ponendo l’accento sulla rispondenza lavorativa, un caposaldo che a volte è raro da ritrovarsi.

“In particolare accade che gli attori mettano la propria faccia in quello che interpretano, (oltre il proprio nome), per cui mi sento molto responsabile nei loro confronti. Il mio impegno dunque è finalizzato alla riuscita di performances che non possano giammai risultare ridicole. Non me lo perdonerei!“, puntualizza ancora il regista manfredoniano.

Gli ultimi riconoscimenti.

“LA CASA DEL PADRE” ha vinto i premi:

“Best Indie Feature Film“, ai Best Film Award a Londra;

“Best Indie Feature Film” (Low Budget) al festival Art Film Award di Skopje ed una official selection al festival “The Cut Film Series – Canton Ohio“.

Il cortometraggio “COME CADONO LE FOGLIE” ha vinto il premio:

“Short – Best Editing” all’Europe Film Festival U.K. di Londra e la selezione ufficiale all’Indapuram International Film Festival 2021, a Hyderabad, in India.

Note bio-filmografiche del regista

Vincenzo Totaro nasce a Manfredonia il 14 aprile 1981 e comincia l’attività cinematografica nel 2003 con l’associazione Epok Studios.

Lavora come operaio, metalmeccanico prima e nel settore gommaplastica poi, per oltre dieci anni.

Consegue la laurea in storia e critica del cinema al DAMS di Bologna nel 2010. Successivamente consegue la Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale, sempre a Bologna, in Filologia del Cinema.

É iscritto all’Airsc (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema).

Ha seguito delle masterclass on line con Werner Herzog, Martin Scorsese e David Lynch.

Ha realizzato diversi cortometraggi, corti scolastici, videoclip, film e documentari prevalentemente in Italia e nella Svizzera Italiana, ottenendo diversi riconoscimenti.

Filmografia

Cortometraggi:

“Un killer sentimentale” (2003, Sceneggiatura, regia, montaggio e fotografia);

“Holloway” (2004, Soggetto, sceneggiatura, regia, montaggio e fotografia);

“Donne al timone” (2005, Regia e montaggio);

“Scelte” (2005, Operatore di ripresa e montaggio);

“A Catena!” (2005, Soggetto, sceneggiatura, regia e montaggio);

“Terra” (2005, Regia e montaggio);

“Lontano” (2006, Regia e montaggio);

“Fantasmagorie” (2008, Sceneggiatura, regia e montaggio);

“Il trip di Enea” (2012, Regia e montaggio);

“Smontiamo i bulli” (2012, soggetto, regia e montaggio);

“La firma” (2013, Soggetto, sceneggiatura, regia e montaggio);

“Narciso” (2013, Regia e montaggio);

“Sanatorium” (2014, Regia e montaggio);

“I ragazzi del ’99” (2015, Regia e montaggio);

“Rain boy” (2016, Operatore di ripresa e montaggio);

“Haiku n.1 Tutte le cose cambiano di posto (montaggio);

“Apollo e Leucotoe” (2017, Regia e montaggio);

“Quel ramo della pianta di Giacomo” (2017, Sceneggiatura, regia, fonico, montaggio).

Documentari:

“Lisistata, ovvero la guerra delle donne” (2007, montaggio);

“Trionfo del cinematografo” (2008, regia e montaggio);

“Il re e il mare” (2010, montaggio);

“Volti” (2017, soggetto, regia e montaggio);

Mediometraggi e Lungometraggi:

“Faro (2009, soggetto, regia e montaggio);

“U mìzze prévète” ( Il mezzo prete) (2012, sceneggiatura, regia e montaggio).

A cura di Elisabetta Ciavarella, Bari 3 aprile 2021