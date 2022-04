Alcool e vandalismi di minori a Manfredonia. “L’Amministrazione comunale deve intervenire”

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 03 aprile 2022. Tra le problematiche per le quali sembra non mostrarsi il relativo interesse a Manfredonia c’è l’emergenza alcool tra i giovani. Giovani, in primis minori: Mercato Santa Restituita, Torrione Santa Maria, Piazza Mercato, zona via Maddalena, Villa comunale, Rione Croce, area di fronte piazzale Diomede, portici in via Mozzillo Iaccarino: ovunque i giovani possono riunirsi e bere di tutto: amari, gin, rhum, vodka, alcool spesso “unito” a stupefacenti: marijuana e hashish, ma anche oppio e anfetamine.

Un problema sottovalutato, e di interventi concreti non se ne riscontrano al momento. StatoQuotidiano ha inviato numerosi segnalazioni per la problematica. Necessari innanzitutto gli interventi dei genitori dei ragazzi, ma anche servizi di controllo da parte dei militari delle Forze dell’Ordine. Allo stesso, una campagna di sensibilizzazione, un’azione sinergica da parte degli uffici di competenza del Comune di Manfredonia.

Infine, necessari i controlli nelle rivendite che riforniscono alcolici a gruppi di minori, senza alcun controllo.

Al momento di tutto questo, per i raduni sistematici dei minori, non sembra esserci assolutamente nulla.

Ragazzi rovinati oggi, adulti senza un futuro domani.

Servizio dal mercato di Via Santa Restituta, a cura di Antonio Castriotta. (18.10.2020)