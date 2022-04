Pari tra Vibonese e Foggia, ma rimpianti per occasione finale

StatoQuotidiano.it, 03 aprile 2022. Pari tra Vibonese e Foggia nella gara di questo pomeriggio valida per la 35^ giornata del campionato di serie C, gruppo. C

Le reti: vantaggio per i rossoneri 28° del primo tempo con un tiro a giro di Turchetta. Ma la gioia per gli uomini di Zeman dura poco. Al 33°, Spina scatta sul filo del fuorigioco batte Dalmasso. Nella ripresa, Vitali al 93° fallisce l’ultima occasione da gol per gli ospiti.

Il Foggia dunque impatta contro la Vibonese dopo quattro vittorie consecutive.

Vibonese-Foggia 1-1 (tabellino Foggiacalciomania).

Reti: 28′ Turchetta (FOG), 33′ Spina (VIB)

Vibonese (4-4-2): Mengoni; Polidori (75′ Carosso), Risaliti, Gelonese (70′ Bellini), Grillo (70′ Panati), Basso, Spina (60′ Zappa), Zibert (75′ Golfo), Corsi, Suagher, Curiale. A disposizione: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Bellini, Blaze, Panati, Cattaneo, Carosso, Golfo, Spanò, Zappa. All. Orlandi

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Garattoni (60′ Martino), Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Rocca (73′ Gallo), Petermann (60′ Maselli), Di Paolantonio (60′ Garofalo); Curcio, Turchetta (73′ Vitali), Merola. A disposizione: Volpe, Gallo, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Girasole, Garofalo, Tuzzo, Martino, Nicolao. All. Zeman.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo (Votta-Martinelli; IV: Toro di Catania)

Ammoniti: 43′ Di Pasquale (FOG), 52′ Gelonese (VIB)

Espulsi: 4′ s.t.;