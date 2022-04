“Se si vogliono davvero piegare le organizzazioni mafiose, è in primis Roma a dover intervenire”

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Nel 2021 a Foggia sono stati arrestati vari esponenti del comune, fra cui il sindaco, per corruzione e concussione. Lo stesso comune è stato sciolto dal ministero dell’Interno per infiltrazioni mafiose, ed è evidente che, dopo questo ennesimo colpo, i cittadini foggiani si sentano disorientati e demoralizzati, esposti a qualunque tipo di intemperie.

Non sarebbe difficile sconfiggere questa mafia giovanissima e senza tradizioni, in realtà. La società foggiana non ha la potenza di una ‘ndrangheta o di una cosa nostra ed è facilmente contrastabile. Da quanto però si osserva nell’agone parlamentare, questa non sembra una delle finalità della politica odierna, amara considerazione che però vale anche per le altre organizzazioni mafiose del Paese.

Scrive Antonio Laronga (Antonio Laronga: “Quarta mafia”, Paper First 2021):

“In definitiva, il familismo, il pragmatismo ed il solidarismo della “Società” foggiana, sono le caratteristiche che rendono granitico il vincolo degli affiliati all’organizzazione mafiosa. La solidità di tale vincolo, unita alla capacità di permeare e schiacciare il tessuto sociale ed economico di Foggia, generando un clima diffuso di paura e di sottomissione, fanno della “Società” una mafia impenetrabile, moderna e pericolosamente radicata sul territorio, che potrà essere meglio fronteggiata solo quando uscirà da quella condizione di anonimato nella quale è stata relegata da decenni di sottovalutazione istituzionale.”

Dal 2016, in provincia sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose il capoluogo Foggia, poi Cerignola, Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, questi ultimi due importanti centri turistici del Gargano. Lo Stato ha di fatto ribaltato la politica locale della provincia. Le iniziative che hanno portato a questo risultato sono state dei prefetti del capoluogo, ma se si vogliono davvero piegare le organizzazioni mafiose, è in primis Roma a dover intervenire, anticipando le spinte degli organi periferici.

