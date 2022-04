«Sos» minori scomparsi in Puglia: dal 1974 ad oggi sono circa 4mila

(gazzettadelmezzogiorno). BARI – Missing, scomparsi. Per sempre, il più delle volte.

Se in tutta Italia sono un vero e proprio esercito (68.027), in Puglia le persone che dal 1974 (anno in cui è stato istituito lo Sdi, la banca dati interforze) sono scomparse sono 4817 di cui 586 italiani e 4231 stranieri.

Sono persone svanite nel nulla, delle quali non si hanno più notizie. Tra queste ci sono quelle che sono sparite volontariamente dalle loro famiglie (e che spesso non vogliono tornare), persone con disturbi psicologici o anziani affetti da Alzheimer. Sono numeri freddi ma preoccupanti che nascondono altrettante tragedie, attese estenuanti, inutili ricerche e tante lacrime versate su fotografie che oramai nessuno più ricorda.

Triste primato – La Puglia, proprio in virtù di questi dati che emergono dalla relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, si colloca al sesto posto (dopo la Sicilia il Lazio Lombardia Campania e Piemonte) tra le regioni italiane in cui il fenomeno delle persone scomparse assume particolare rilievo. Ma c’è un altro pugliese che preoccupa a fa riflettere: delle 4817 persone ancora da rintracciare, ben 3964 sono minori: 160 italiani e 3804 stranieri. Il numero dei minori scomparsi in Puglia come in tutta Italia nel nostro Paese è drammatico e preoccupante. Si volatilizzano quasi 21 minori al giorno, quasi uno ogni ora: poco meno della metà sono stati ritrovati, ma all’appello ne mancano sempre tanti, troppi, soprattutto tra gli stranieri che arrivano soli con i «viaggi della speranza». Ci sono i casi nazionali più noti (Denise Pipitone, Angela Celentano, Emanuela Orlandi, Mirella Gregori, Sergio Isidori) e i «missing» pugliesi, quei minori inghiottiti nel nulla da anni, decenni: è il caso Mauro Romano (scomparso da Racale nel 1977 quando aveva appena 6 anni) o Salvatore Marino (la sua famiglia è originaria di Castrignano del Capo), scomparso all’età di 4 anni sulle rive del Rodano nel 1984, o Vincenzo Monteleone di Adelfia scomparso nel 1978 all’età di 10 anni o Alessandro Ciavarella scomparso da Monte Sant’Angelo nel 2009 all’età di 16 anni.

Il 25 maggio – I loro volti, così come quelli di tanti altri minori di cui non si hanno più notizie, saranno ricordati come avviene da anni il prossimo 25 maggio, Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Rimanendo sempre in Puglia, nel solo 2021, sino allo scorso mese di novembre sono da rintracciare 33 italiani e 357 stranieri. Secondo i dati ufficiali (che è possibile consultare inquadrando il QR Code), la provincia pugliese dove nel 2021 ci sono state più denunce di scomparsa è Lecce, segue Bari, Taranto, Foggia Brindisi e la Bat. Su 603 denunce di scomparsa di minori giunte nel 2021, 390 sono da ritrovare. Le denunce riguardano le seguenti fasce di età: 10 (0-10 anni), 75 (11-14 anni) e il resto va a collocarsi nella fascia di età dai 15 ai 18 anni. (gazzettadelmezzogiorno).