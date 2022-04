(ANSA, 03.04.2022). La città di Odessa è sotto attacco: ad essere colpiti dai missili russi una raffineria di petrolio e depositi di carburante, fanno sapere da Mosca.

Intanto le immagini strazianti di cadaveri di civili, disarmati, in strada a Bucha – alcuni con le mani legate – hanno fatto il giro del mondo, sconvolgendo l’opinione pubblica.

L’Ue annuncia nuove sanzioni (l’Ucraina chiede “sanzioni devastanti” di fronte ad un “massacro deliberato”). La Polonia si dice disponibile ad ospitare armi nucleari statunitensi, se questo fosse deciso. Boris Johnson è pronto ad inviare missili anti-nave per supportare Odessa.

A fine mattina a Odessa sono tornate a suonare le sirene di allarme con le autorità che hanno invitato la popolazione a mettersi al riparo, nelle abitazioni o nei rifugi.

La difficile fuga da Mariupol. Un portavoce dei separatisti di Donetsk, Eduard Basurin, ha confermato che dalla scorsa mezzanotte è in vigore un cessate il fuoco temporaneo per consentire l’evacuazione di “cittadini stranieri” da Mariupol. “Un corridoio umanitario da Mariupol a Berdyansk è in corso dalla mezzanotte del 3 aprile. Le forze armate russe e della Repubblica di Donetsk garantiscono il rigoroso rispetto di un cessate il fuoco temporaneo lungo questa strada. Da Berdyansk, gli stranieri possono essere evacuati lungo qualunque strada: via terra verso la Crimea o verso i territori controllati da Kiev, oppure via mare”, ha detto Basurin citato da Interfax.