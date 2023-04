StatoQuotidiano, 3 aprile 2023. Si vota il 14 e 15 maggio in 11 Comuni della provincia di Foggia, 51 i tutta la Puglia. I ballottaggi sono fissati il 28 e 29 maggio. Per quanto riguarda la Capitanata, si vota fra Monti Dauni e Gargano, con un unico centro dei 5 reali siti chiamato alle urne, Carapelle, dove a cercare la riconferma è l’uscente Umberto Di Michele.

Alle urne Ascoli Satriano, comune in cui l’amministrazione di Vincenzo Sarcone è caduta anzitempo. Ad Anzano in corsa Paolo Lavanga per il terzo mandato, Vincenzo Nunno a Bovino ci riprova, a Peschici anche Francesco Tavaglione può ricandidarsi per la terza volta essendo possibile, approvata la riforma per i comuni fino a 5mila abitanti.

Michele Sementino, sindaco di Vico, è in campagna elettorale per un terzo mandato, a San Marco La Catola l’uscente Paolo De Martinis affronterà il suo ex vicesindaco, a Pietramontecorvino corre per la riconferma di un altro quinquennio Raimondo Giallella, a Castelluccio Valmaggiore si riparte dopo la prematura scomparsa del sindaco Rocco Grilli, che era stato eletto per la terza volta nel 2019. A San Paolo Civitate Francesco Marino chiude il primo madato, a Faeto Michele Pavia.

Nessun ballottaggio previsto nei paesi alle urne, il 15 aprile si consegnano le liste e nei piccoli centri, solitamente già in campagna elettorale da alcuni mesi, si muove poco o nulla. Anche alcuni sindaci uscenti, per esempio, non conoscono il loro avversario e le comunali, per ora, sono affare di alcuni “addetti ai lavori”.