Centro comunale di raccolta a Foggia: work in progess per vle Kennedy

StatoQuotidiano, 3 aprile 2023. Foggia potrebbe avere nei prossimi mesi il centro comunale per la raccolta dei rifiuti differenziati in viale Kennedy. Dopo l’avvio di quello in via Sprecenere, aperto in via temporanea e salvato dal degrado, si è messa in moto la macchina per cominciare i lavori di quello in zona Cep. L’ufficio ambiente del Comune ha ripreso in mano il progetto – (Por Puglia 2014-2020) nell’asse riguardante gli interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani- che, nel 2017, era stato approvato dalla giunta comunale e finanziato per 300mila euro.

A sei anni dalla prima approvazione e a tre anni da quella misura di finanziamento, una determina dell’ufficio Ambiente rimette in moto l’iter rallentato da varie prescrizioni. Il piano è stato aggiornato più volte dopo la firma del Disciplinare con la Regione Puglia nel 2019 e ora sembra essere quello definitivo. Ricordiamo che il centro comunale di raccolta, finanziato con Por di cui sopra, era fino a qualche settimana fa l’unico della città di Foggia potenzialmente operativo. Nel frattempo, è arrivato quello provvisorio in via Sprecacenere. Gli ulteriori centri di raccolta sarebbero da finanziare con Pnrr, secondo il piano industriale stilato dai commissari che ha affidato il servizio ad Amiu per 9 anni.

“Questo Ccr- ha fatto sapere Amiu a ridosso dell’apertura in via Sprecacenere- è uno di quegli strumenti in materia di raccolta rifiuti che dovranno essere messi in campo per fornire ai cittadini foggiani servizi moderni e al passo dei tempi, delle grandi città e delle migliori e più moderne esperienze. Un work in progress che si arricchirà, sotto il controllo della struttura comunale, d’intesa con gli Uffici regionali, nel breve tempo anche di altre analoghe strutture e di servizi di raccolta dedicata, a cominciare dai pubblici esercizi”.

Ma torniamo alla determina. Sono stati approvati dall’ufficio ambiente il progetto esecutivo, con relativi e dettagliati prospetti, la determinazione a contrarre e la documentazione di gara. L’importo del progetto è di 500mila euro, la modalità di scelta del contraente è “procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020”. Invitati a partecipare alla presente procedura di gara 5 operatori economici che verranno individuati, a mezzo sorteggio, tramite l’Albo dei Fornitori dell’amministrazione comunale.

Paola Lucino, 3 aprile 2023