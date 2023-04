D’Arienzo su voto al Comune di Foggia: ‘Legalità e un Pd aperto al dialogo’

StatoQuotidiano, 3 aprile 2023. All’assemblea della federazione provinciale del Pd si è parlato anche di elezioni comunali a Foggia. Lo ha fatto il segretario proclamato Pierpaolo D’Arienzo facendo un esempio a partire dal suo comune, Monte S. Angelo, in cui è sindaco rieletto lo scorso anno.

“Abbiamo puntato sulla legalità, sulla bellezza, sulla cultura, che sono gli stessi temi sui quali può e deve ripartire questo territorio. Il Comune di Foggia deve ripartire dalla legalità. La legalità in una pubblica amministrazione si fa mettendo persone oneste, competenti, persone che non sparano dal balcone con una pistola né che intascano tangenti o si fanno corrompere”.

Ha ricordato anche Francesco Marcone nel giorno dell’anniversario il 31 marzo. “Per eleggere il sindaco di Foggia penso ad un percorso ampio, lo stesso percorso che abbiamo fatto, per esempio, per eleggere il presidente della Provincia”.

La sua visione del nuovo Partito Democratico. “Noi la dobbiamo smettere di andare da soli, noi la dobbiamo smettere di non saper dialogare con gli altri e confrontarci. Noi la dobbiamo smettere di fare i radical chic e pensare che solo noi siamo intelligenti. Perché la politica non si fa così, la politica si fa con il dialogo, con il confronto, con la condivisione e se le tue idee sono buone, se sei capace, la gente lo riconosce. Perché i nostri cittadini sono intelligenti. Il Partito Democratico è uno dei pochi partiti, forse l’unico, che in ogni Comune ha una luce accesa e ha una targa fuori che, fondamentalmente, dice: qui dentro si incontrano delle persone”.

“Rimettiamo al centro i temi – ha detto – non ci interessano le persone, le facce belle eccetera… ci interessano i temi, ci interessano i contenuti, ci interessa la visione”.