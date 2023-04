Dopla Manfredonia, Rotice incontra Emiliano: “Speculazione finanziaria sulla pelle del Sud”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/04/2023 – “Quarto giorno di presidio per i 67 dipendenti della Dopla Manfredonia. Poco fa mi sono recato presso lo stabilimento in zona industriale con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (accompagnato dall’europarlamentare Mario Furore ed il consigliere regionale Paolo Campo).

Le Istituzioni sono compatte e decise al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. L'attuale situazione della Dopla Manfredonia è inaccettabile e non è frutto di una crisi di produzione e mercato, ma di una speculazione finanziaria sulla pelle del Sud dove, vent'anni fa, sul nostro territorio vi è stato l'insediamento di un'azienda con sgravi fiscali e benefici amministrativi ed essa, è divenuta, ad oggi, leader di mercato a livello nazionale con bilanci più che positivi.

Non indietreggeremo di un solo millimetro. Terremo accesi i riflettori su questa vicenda e sosterremo in tutte le sedi possibili i lavoratori, finché non sarà trovato un imprenditore che voglia rilanciare seriamente lo stabilimento. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.