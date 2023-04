Emozioni alla 47esima Via Crucis Vivente di Rodi Garganico: l’evento si estenderà a due giorni il prossimo anno

www.statoquotidiano.it. Rodi Garganico 03/04/2023 – Ieri, domenica 2 Aprile, si è svolta a Rodi Garganico la 47esima edizione della Via Crucis Vivente, una Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù che ha commosso molti dei presenti.

Parlando dell’evento è il signor La Padula Luigi, uno degli organizzatori della manifestazione, che ha spiegato come l’iniziativa sia nata negli anni ’70 grazie all’impegno del maestro Luigi Russo, che ha dato tanto al paese di Rodi Garganico.

La Via Crucis Vivente si è svolta con la partecipazione di più di 150 persone, tra cui molti bambini, il che dimostra come l’evento sia in grado di coinvolgere generazioni diverse. Secondo il signor La Padula Luigi, la rappresentazione di quest’anno è stata particolarmente bella e ha fatto sì che molti spettatori non riuscissero a trattenere le lacrime.

Il signor La Padula Luigi ha inoltre annunciato che il prossimo anno l’evento si estenderà a due giorni e prevederà la ricostruzione della Gerusalemme di allora, per far rivivere in maniera ancora più coinvolgente gli episodi dell’ultima cena e della passione di Cristo, fino alla risurrezione. L’obiettivo è quello di coinvolgere ancora di più la comunità locale e far conoscere a tutti l’importanza della Pasqua e del messaggio che essa porta con sé.

La Via Crucis Vivente è un evento tradizionale che richiama ogni anno molti turisti e visitatori. Grazie al lavoro degli organizzatori e alla partecipazione di molti volontari, l’evento si conferma come un momento importante di condivisione e riflessione per la comunità di Rodi Garganico.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella.