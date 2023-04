Foggia, diventa avvocato a 82 anni: “Difenderò chi non può permetterselo”

FOGGIA, 03/04/2023 – (bari.ilquotidianoitaliano.com) Michele Campanile ci dimostra che la passione, l’impegno e i nostri sogni, non hanno una data di scadenza. Nel 1966 Michele ha iniziato a lavorare e ha concluso la sua carriera nel 2007 come insegnante di Storia e Filosofia al liceo classico di Monte Sant’Angelo.

Una volta in pensione, ha avuto il tempo per riprendere gli studi di Giurisprudenza, fino a laurearsi a più di 80 anni. Questa mattina l’82enne Michele, dopo il praticantato in uno studio legale e dopo aver passato l’esame per l’abilitazione alla Corte d’appello di Bari, ha potuto giurare e divenire a tutti gli effetti un avvocato. L’uomo ha affermato: “Utilizzerò questa laurea, che mi onora, per aiutare la gente. Ho una pensione che mi permette di vivere e presterò la mia assistenza a chi non può permettersi un avvocato”. bari.ilquotidianoitaliano.com