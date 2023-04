Foggia, le associazioni: “Giustizia e sicurezza, due presidi di democrazia”

Foggia, 3 aprile 2023 – Sono innumerevoli le difficoltà che gli organi che amministrano la giustizia in Foggia e provincia devono affrontare quotidianamente per garantire l’esercizio del terzo potere dello Stato, la Magistratura. Nonostante il duro lavoro a cui è sottoposto il Procuratore della Repubblica, i magistrati e l’intera organizzazione del Tribunale di Foggia, non si riescono a superare le difficoltà collegate alla cosiddetta riforma della Giustizia, sulla quale non si trova un accordo in Parlamento.

Sembra infatti evidente che uno degli elementi che potrebbero servire alla riduzione del carico di processi sull’unico Tribunale, che serve Foggia e la sua provincia, sia proprio quello della riorganizzazione territoriale delle sedi giudiziarie e la riapertura del Tribunale di Lucera, che per decenni si è occupato del carico giudiziario per il nord Tavoliere e della sede di Rodi Garganico per il Gargano. Chiuso con improvvida decisione il Tribunale di Lucera, quello di Foggia ha visto aumentare esponenzialmente il carico di lavoro senza contemporaneo rafforzamento dell’organico.

Il “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia” è con il Procuratore dott. Vaccaro a sostenere un intervento del governo, del ministro della Giustizia e dei parlamentari tutti che rappresentano il nostro territorio, per riorganizzare anche territorialmente questo comparto, in modo da renderlo più adeguato ed efficace.

Di fianco a questo problema della Giustizia, c’è quello della Sicurezza, assicurata dai corpi di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, spesso integrati e coordinati con la Polizia Locale.

L’organico della Polizia resta insufficiente e non bastano interventi occasionali, come rinforzi di pochi uomini promessi dai vari ministri pro tempore, dopo qualche impresa criminale di stampo mafioso. Né può bastare la presenza della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) a Foggia, allocata nei locali dell’ex caserma “Miale”, come non bastano gli interventi saltuari della CIO (Compagnia d’Intervento Operativo) dei Carabinieri, e neanche quelli del RPC (Reparto Prevenzione Crimini) della Polizia di Stato.

Per l’isola pedonale del capoluogo, per il centro storico, per i quartieri centrali e periferici i cittadini richiedono più visibilità dello Stato, maggiore presenza e più frequenti controlli ordinari, in modo da rendere evidente il controllo del territorio ed accrescere quindi la sicurezza dei cittadini, al fine di ripristinate condizioni di concreta e normale vivibilità in tutte le zone della città.