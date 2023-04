From Syria: is a child? Il dolore del mondo nelle parole dei nostri ragazzi

Manfredonia (Fg), 3 aprile 2023 – Si è tenuto sabato 18 marzo il penultimo appuntamento della stagione di prosa 2022-2023. “From Syria: is this a child?” è una storia di vita vissuta, una testimonianza che a tratti ti fa rabbrividire e accapponare la pelle ma che in altri momenti ti fa sorridere per la franchezza e l’ingenuità con la quale due ragazzi raccontano e si raccontano donando al pubblico il tesoro più grande: l’intimità della propria esperienza di vita familiare.

E allora il dolore del micro-cosmo di Giorgia diviene un dolore universale perché fuoriesce dalle mura domestiche per fare il giro del palco e puntare dritto al cuore dello spettatore, il dolore di una parte di mondo, la Syria, diventa il dolore intimo di Abdo costretto con la sua famiglia ad abbandonare la propria terra per colpa di una stupida guerra. Questa volta a raccontare una storia non sono stati attori professionisti ma due giovani ragazzi della porta accanto, nostri figli, fratelli, amici….. Il coraggio di Giorgia e di Abdou sta proprio nella forza di voler ricordare per poter raccontare.

I protagonisti utilizzano i mezzi del proprio tempo, fonti e tracce visive di quello che fu e di ciò che oggi loro stessi sono diventati perché proprio quando la vita sembra procedere linearmente, seguendo progetti e sogni, allora ecco che lì, proprio lì, in quel preciso istante e in quel determinato luogo, fa la giravolta, una bella capriola all’indietro, rimescola le carte e ops quel dado che avevi sapientemente lanciato non fallendo mai un tiro, ora ti riporta, come in un inevitabile gioco dell’oca, all’imprevista casella di partenza! E allora devi ricostruire tutto da capo, partendo dal niente.

E quel niente diviene radice sulla quale impiantare il tuo futuro non programmato, non definito, a tratti confuso, rinasci una seconda volta e comprendi solo adesso l’importanza della vita. Giorgia e Abdo diventano amici, anzi sostegno l’uno per l’altro.

Giorgia si accorge di non essere più sola e che esiste nel mondo un dolore ancora più grande di quello provato per la separazione dei propri genitori. Scorrono i filmini super-otto con le immagini di quella bimba allegra e spensierata che gioca, ride, si nasconde dietro la telecamera; scorrono le immagini del cellulare di Abdo che a rischio della vita vuole documentare la sua storia, la storia di un’infanzia mai iniziata.

Foto, cartine geografiche, parole, sguardi e quel buio sul palco che avvolge i due protagonisti, quasi volesse rassicurarli, quasi volesse abbracciarli e proteggerli, ora Giorgia e Abdo sono al sicuro, nessuno potrà più far loro del male ed anche il passato non fa più paura o meglio quelle emozioni forti adesso fanno parte della vita, perché una volta raccontate sembrano meno pesanti, un fardello condiviso con il pubblico, con chi ha saputo e voluto ascoltare.

Lo spettacolo è un collage che riunisce i pezzi di un puzzle tra storia personale e storia epocale, in un intenso quadro emotivo nel quale la tecnologia dilata come una lente di ingrandimento il presente e apre squarci su mondi e tempi non poi così distanti, mostra i volti della guerra, entra dentro le case e ne fa vedere i frammenti, i ricordi, i futuri possibili.

Uno spettacolo documentario che, attraverso un dialogo multimediale tra teatro, documento e cinema, cerca di parlare a tutte le generazioni e che non racconta solo di una vita o di una guerra specifica, ma affronta il problema dell’effetto delle guerre familiari e globali sugli esseri umani e lascia in sospeso, per tutti, una domanda: che adulto vuoi diventare? Siamo ancora tutti in tempo per rispondere.

Il concept e la regia sono di Nicola di Chio e Miriam Selima Fieno: è proprio la regista che a fine spettacolo, durante un incontro con il critico teatrale Alessandro Toppi, ci rivela che l’ispirazione è partita dalla sua storia personale, in quanto lei stessa, di origini africane per parte di padre, ha sempre voluto scavare nel profondo delle proprie radici, anche se il genitore non ne parlava volentieri. Abdo e Giorgia così divengono le sue radici, divengono le radici di tutti coloro che non hanno potuto scegliere il proprio futuro.

Interessanti le riflessioni a fine spettacolo guidate dal critico Alessandro Toppi, della rivista teatrale “La falena”, un momento di confronto e di incontro fra registi, attori e pubblico per poter entrare in una relazione più “intima” con tutti i co-protagonisti dello spettacolo, ritagliandosi uno spazio personale per pensieri ed emozioni post- serata.

A cura di Mariella Laforgia