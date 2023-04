Libri, Lorenzo Pellegrino: “Storia della Cardiologia Universitaria di Foggia”

Foggia, 3 aprile 2023 – E’ disponibile il nuovo lavoro di ricerca del dottor Lorenzo Pellegrino, uno dei principali esperti di storia della medicina, già Primario Cardiologo all’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia dal 1980 al gennaio 2009 e direttore del Dipartimento di Cardiologia provinciale ASL FG, vicepresidente della Sezione di Foggia dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma e “Fellow Emerito” dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri nel 2017, per “il contributo dato allo sviluppo della Cardiologia nazionale”.

Il volume, dal titolo “Storia della Cardiologia Universitaria di Foggia” (Andrea Pacilli Editore), scrive un’altra pagina della storia della cardiologia pugliese occupandosi della storia della Cardiologia Universitaria di Foggia, dall’istituzione della Cattedra, dopo l’avvio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, fino ai giorni correnti.

In Capitanata, nella seconda metà del Novecento – spiega Pellegrino – si completa un processo che coinvolge tutta la sanità, iniziato nei grandi ospedali della provincia di Foggia, sia pur in maniera molto limitata e parziale nella prima metà del Novecento, come anche nel resto del territorio della Puglia e nazionale: il passaggio, cioè, dalla Medicina Generale alle specializzazioni, in concomitanza con quanto accade per le strutture sanitarie assistenziali del territorio ed universitarie. Emerge come la Cardiologia Universitaria Foggia ha contribuito in maniera sostanziale alla stabilizzazione e crescita sia della Facoltà di Medicina, sia della stessa Università di Foggia. La Cardiologia Universitaria nei primi venti anni di attività ha sempre contribuito allo svolgimento delle attività istituzionali. L’attività clinica e di ricerca della Cardiologia Universitaria ha inoltre ricevuto importanti riconoscimenti nazionali tanto che il Direttore ha assunto anche la carica di Componente del Consiglio Superiore di Sanità e di Presidente della Società Italiana di Cardiologia. Oggi e negli anni avvenire, con le nuove leve aggiuntesi al tronco principale, l’attività della Cardiologia Universitaria di Foggia è una realtà fondamentale per l’intero territorio.

La ricerca sulla storia della Cardiologia pugliese nel suo complesso, ospedaliera, universitaria e territoriale, ha dunque prodotto ad oggi importanti risultati e lo studio di Pellegrino analizza tali vicende nel territorio di Capitanata, ricostruendolo nel loro divenire storico. A partire dal 1782 con le prime diagnosi cardiologiche, per arrivare al 1956 con il primo convegno internazionale di Cardiologia in Puglia, all’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, all’assistenza mutualistica fino alla riforma sanitaria e alle strutture ospedaliere di Cardiologia nella seconda metà del Novecento. Pellegrino ricostruisce dunque la nascita dell’Università di Foggia con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, ricorda il consolidamento e la crescita della Cardiologia Universitaria di Foggia, il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Foggia e tratteggia, infine, le personalità e gli eventi che hanno caratterizzato questa vicenda così importante per la vita sociale e privata degli abitanti di Capitanata.