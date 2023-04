“Perchè Monte Sant’Angelo non è stata scelta”

A cura di Giuseppe Piemontese. Parlare del poi e del perché Monte non è stata scelta come Capitale della Cultura Italiana 2025, ci spinge, forse, a rivedere ciò che è stato fatto, anche se il tutto, secondo noi, aveva bisogno di essere rielaborato meglio attraverso un’analisi più profonda e con deduzioni più ampie in base alle domande che i Commissari, durante l’Audizione, hanno fatto ai rappresentanti della Città micaelica.

Una retrospezione che oggi è doverosa fare, anche se il tutto sembrava perfetto per una scelta a favore della città di Monte Sant’Angelo. Secondo me, ciò che è mancato è stato il riferimento al contesto storico della città micaelica e, quindi, al suo ricco patrimonio culturale che potesse rendere plausibile e sufficiente la scelta della Commissione.

In altre parole, da quanto ho potuto ascoltare dai giudizi della gente, è mancata la presenza di uno storico o di un esponente della Commissione tecnico-scientifica che potesse inquadrare il tutto in un contesto storico-culturale della città, che non ha nulla di meno di quella di Agrigento, se lo si rapporta alla sua storia e alla sua cultura.

Del resto molte domande della Commissione hanno riguardato il contesto culturale, rapportato non solo al passato, quanto al presente, quel presente che purtroppo evidenzia ancora dei limiti per quanto riguarda le infrastrutture ricettive e i contenitori culturali, come per esempio: Musei, Pinacoteche, Biblioteche interattive, Monumenti legati al contesto urbano e territoriale, Alberghi, e cosi via. Un contesto storico-culturale che potesse riportare la nostra città alla civiltà europea, di cui il santuario di San Michele e il culto micaelico, come ha dimostrato Giorgio Otranto con le sue opere, ne fanno parte.

Una Città ormai cosmopolita, dove arriva gente da ogni parte del mondo, coreani, malesiani, cinesi, giapponesi, europei, americani, quale espressione dell’unione fra tutti i popoli della Terra, tanto da superare quel diaframma o separazione fra il mondo occidentale e il mondo orientale, anzi fra la civiltà occidentale e quella orientale, tanto cara a Putin da scatenare una guerra, non tanto contro l’Ucraina, quanto contro l’Occidente.

Oggi invece stiamo assistendo, con la cultura e la civiltà sorte proprio dalla città di Monte Sant’Angelo, al superamento di tutto ciò, attraverso il camminare della gente, un tempo pellegrini, oggi turisti, congiungendo in un solo continente l’Europa occidentale con il mondo orientale, attraverso un nuovo messaggio di pace e di fratellanza fra tutti i popoli della Terra.

Questo è il messaggio che doveva essere dato alla Giuria per la scelta della Capitale: un Monte in cammino per un mondo di pace e di fratellanza dei popoli. Purtroppo ciò non è stato trasmesso con la giusta misura e con l’opportuna determinazione. Da parte mia spero che ciò che è scritto nel Dossier diventi un patrimonio di tutti, specie nelle sue proposte di sviluppo della città, che ha bisogno della partecipazione e del consenso di tutti per costruire una nuova società e una nuova dimensione della Città.

Una nuova visione del futuro, che non sia solo appannaggio di pochi, come è avvenuto con la formulazione e la stesura del Dossier, ma che sia patrimonio di tutti per il Bene comune.

*Società di Storia Patria per la Puglia