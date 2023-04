Ricercatrice di Orta Nova uccisa a sprangate: arrestato dopo 7 anni il presunto assassino

ORTA NOVA (FOGGIA), 03/04/2023 – lagazzettadelmezzogiorno.it È stato arrestato dopo sette anni il 43enne senegalese Djiby Ba, accusato di essere l’assassino di Valentina Tarallo, ricercatrice 29enne originaria di Orta Nova (Fg), e residente in Piemonte, che fu uccisa a sprangate l’11 aprile 2016.

La ragazza dopo la Laurea in Biotecnologie era andata a lavorare in Svizzera dove aveva conosciuto il senegalese, con cui aveva anche avuto una breve relazione. Le indagini inizialmente si erano concentrate su un tentativo di rapina, ma poi hanno capito il coinvolgimento dell’uomo, anche a causa di un’impronta digitale. La ragazza era stata trovata morta vicino casa, e l’uomo in questi ultimi sette anni ha cambiato più volte identità. Era anche stato sposato con una donna italiana, da cui era stato denunciato per maltrattamenti. È stato catturato a Dakar, in una zona periferica. lagazzettadelmezzogiorno.it