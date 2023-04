Rifiuti a Foggia, Aprile: “Serve chiarezza sui dati della differenziata”

Foggia, 3 aprile 2023 – Nel capoluogo dauno si parla ancora della spinosa questione rifiuti, una situazione tutt’altro che definita. Cittadini, rappresentanti e legali delle associazioni La Società Civile di Foggia, Konsumer Italia di Foggia e Italia Nostra di Foggia, in seguito all’esposto depositato il 10 gennaio 2023 e alle successive integrazioni del 30 gennaio 2023, del 23 febbraio 2023 e del 6 marzo 2023, hanno deciso di far sentire per l’ennesima volta la loro voce, riportando i dati dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia (https://pugliacon.regione.puglia.it).

Si riporta di seguito la missiva indirizzata al Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro, alla Corte dei Conti di Bari, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale oltre che al Comune di Foggia, oggi rappresentato dal Commissario dott. Vincenzo Cardellicchio:

“I sottoscritti cittadini di Foggia e rappresentanti delle Associazioni La Società Civile di Foggia, Konsumer Italia di Foggia e Italia Nostra di Foggia, facendo seguito all’esposto depositato il 10 gennaio 2023 e alle successive integrazioni del 30 gennaio 2023, del 23 febbraio 2023 e del 6 marzo 2023, quanto segue espongono.

1 I dati della raccolta differenziata sul portale regionale

A seguito di incisive inchieste giornalistiche e degli esposti dei sottoscritti, il Comune ha provveduto a rettificare i dati falsi pubblicati nei mesi di novembre e dicembre, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8, sul portale regionale https://pugliacon.regione.puglia.it. L’inserimento di questi dati, ad opera dei Comuni, è disciplinata da:

● Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 che definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”

● Legge regionale n. 20/2016 che ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale 24/2012 e ss.mm.ii Desta vero e proprio sgomento che, da quel momento (non potendo ulteriormente pubblicare dati truccati, per l’attenzione della pubblica opinione sul punto) il Comune abbia smesso di pubblicarli, contravvenendo a specifiche norme di legge. Non più tardi di qualche giorno fa, il Commissario dott. Vincenzo Cardellicchio (appena insediatosi, e quindi probabilmente ignaro dell’anomalo percorso amministrativo che ha condotto alla firma del contratto con AMIU), in un pubblico evento, ha dichiarato solennemente che la sua attenzione è rivolta al settore dei rifiuti, e che il suo desiderio è imprimere una svolta in città, attivando il servizio “porta a porta”.

Evidentemente non sa che per i prossimi nove anni il Comune di Foggia è condannato a una banale e (come dimostra il passato) inefficiente raccolta stradale. Sarebbe bastato leggere il contratto per rendersene conto.

Pur confidando nell’”attenzione” che il neo commissario rivolgerà al settore dei rifiuti, e auspicando una sua “moral suasion” nei confronti degli Uffici responsabili della pubblicazione dei dati, chiediamo che le Autorità vogliano accertare i motivi della scandalosa e protratta omissione di un obbligo di legge (oltre due mesi e mezzo) e perseguirne i responsabili. I cittadini hanno diritto (e i Commissari il dovere) di conoscere i dati sulla raccolta differenziata. Con la massima osservanza”.

Foggia, Lucia Aprile Presidente Associazione La Società Civile di Foggia

Link documento associazioni allegato:

2023-01-30-Seguito-esposto-su-rifiuti