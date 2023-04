Vertenza Dopla. Campo: “Con Emiliano al fianco dei lavoratori per scongiurare 67 licenziamenti”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

La soluzione della vertenza Dopla è nell’agenda del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e personalmente m’impegnerò ad individuare e perseguire una soluzione così come facemmo per riattivare la ex Manfredonia Vetro e salvare oltre 100 posti di lavoro.

Di concerto con le organizzazioni sindacali dei rappresentanti dei lavoratori e il presidente della task force regionale per l’occupazione Leo Caroli, ci opporremo al tentativo di smontare gli impianti produttivi e chiudere il capannone, perseguito da una fondo di investimento, perché riteniamo che ci sia ancora spazio per la produzione realizzata fino a qualche settimana fa nel sito di Manfredonia e per progettare la riconversione nell’alveo della transizione ecologica.

I 67 lavoratori della Dopla e le loro famiglie non possono essere le uniche vittime di un progetto speculativo, come Manfredonia e la provincia di Foggia non possono continuare a perdere posti di lavoro e impianti produttivi.

Le maestranze e le istituzioni locali, a partire dalla Regione Puglia, sono pronte a fare la propria parte per superare la crisi, purché imprenditori ed investitori si facciano interpreti di una reale e concreta volontà di investire sul territorio e sulle sue enormi potenzialità.