Vertenza DOPLA, c’è la solidarietà e il sostegno del gruppo “A Monte”

www.statoquotidiano.it. Durante la mattinata di ieri, domenica 2 aprile, siamo stati come Gruppo Consiliare “A Monte” presso il presidio dei 67 lavoratori DOPLA – diversi di Monte Sant’Angelo – che, da qualche settimana, stanno protestando dopo la decisione dell’azienda di dismettere lo stabilimento di Manfredonia, con gravi conseguenze per il loro destino, visto che si vedono stravolgere non solo la loro vita ma anche di quella delle loro famiglie.

Abbiamo incontrato giovani e meno giovani, padri di famiglia, determinati ad andare avanti nella loro battaglia e che, soprattutto, intendono combattere perché la dignità del lavoro non può essere calpestata.

Abbiamo espresso la nostra vicinanza e il nostro impegno, per quello che può essere di competenza di amministratori comunali, a sostenerli nelle loro forme di lotta.

Non è stata una solidarietà espressa solo ai lavoratori nostri concittadini, ma a tutti: il nostro territorio non può pagare per la scelta scellerata di un imprenditore che, pur non essendo in crisi, decide di chiudere un’importante realtà produttiva.

Siamo certi che le Istituzioni preposte – Regione e Ministero – prendano di petto questa vertenza.

Noi continueremo a vigilare perché i lavoratori non siano soli e, in primis, riescano a raggiungere l’obiettivo del mantenimento del posto di lavoro.

(Fonte: Gruppo A MONTE – Monte Sant’Angelo)