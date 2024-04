"Appello urgente: Adozione o Stallaggio per gattini appena nati a Manfredonia" (VIDEO)

Appello Urgente: Adozione o Stallaggio per Gattini Appena Nati a Manfredonia

“Carissimi amanti degli animali,

Ci rivolgiamo a voi con un appello urgente e commovente per aiutare dei piccoli esseri indifesi. A Manfredonia, abbiamo una dolce cucciolata di gattini appena nati che hanno disperatamente bisogno di amore, cure e un posto sicuro dove crescere.

Questi adorabili micetti sono stati abbandonati e ora si trovano senza una madre che li protegga e li nutra. Sono vulnerabili e bisognosi di assistenza immediata per sopravvivere. Tuttavia, non abbiamo le risorse o gli spazi per prendere adeguatamente cura di loro.

Ecco perché ci rivolgiamo a voi, la nostra comunità amorevole di amanti degli animali, per aiutarci a trovare loro una casa o un rifugio temporaneo. Se avete uno spazio sicuro e amorevole in cui potrebbero essere accolti, saremmo eternamente grati se poteste offrirlo a questi piccoli tesori.

L’adozione o lo stallaggio di questi gattini non solo salverà le loro vite, ma porterà anche gioia e amore nelle vostre case. I gattini sono creature meravigliose, piene di affetto e gioia, pronte a donare il loro amore incondizionato a chiunque sia disposto ad aprirsi loro il cuore.

Vi preghiamo di considerare questa richiesta con il cuore aperto e di diffondere questo appello tra amici, familiari e conoscenti che potrebbero essere interessati a dare una mano. Ogni piccolo gesto di gentilezza fa la differenza nella vita di questi gattini e contribuirà a garantire loro un futuro luminoso e felice.

Se siete interessati ad adottare o a stallare uno o più di questi gattini, vi preghiamo di contattarci al più presto possibile. Ogni minuto conta per garantire il loro benessere e la loro sicurezza.

Grazie di cuore per il vostro aiuto e il vostro sostegno. Insieme possiamo fare la differenza nella vita di questi dolci angeli pelosi.

Con gratitudine infinita. Lucia e Margherita”.

Per info: 388.3536507 (numero redazione per ulteriori contatti. No perditempo, no campagna, solo se seriamente interessati).