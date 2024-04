SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Il comune garganico si appresta alle prossime elezioni amministrative, così come altri centri della provincia di Foggia, ma nel paese di Padre Pio la competizione politica sta assumendo contorni sempre più netti, senza dimenticare che l’anno venturo San Giovanni Rotondo si appresta ad accogliere migliaia di pellegrini in vista dell ‘anno giubilare 2025 , per il quale l’amministrazione retta da Michele Crisetti ha messo appunto un’operazione di place branding assai variegata.

Sono infatti ormai certi i nomi dei candidati sindaci scelti per ciascuna compagine politica, nè mancano le liste civiche.

Ai microfoni di Stato Quotidiano, l’uscente Sindaco Michele Crisetti, candidato in pectore del centro sinistra (PD con Italia Vica, Partito della Città, Con e San Giovanni Rotondo Popolare) difende con orgoglio la programmazione politico-amministrativa messa in campo nell’ultimo quinquennio.

“Il prossimo appuntamento amministrativo di giugno ci vedrà impegnati nel solco della continuità e dell’ulteriore rilancio della città di San Giovanni Rotondo – spiega Crisetti -. In questi anni di amministrazione, segnati fortemente dalla pandemia e dalle conseguenze della terribile guerra in Ucraina, abbiamo dato priorità alla messa in sicurezza del territorio con imponenti opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di fogna bianca, siamo stati altresì occupati nell’elaborazione del piano (ormai operativo) di marketing turistico e nella realizzazione di tantissime opere pubbliche per più di 29 milioni di euro. Per il 2024 sono stati già programmati eventi di rilievo nazionali.

La coalizione di centrosinistra si presenta determinata con idee e progetti per portare la città, ancora di più, al centro del territorio garganico e provinciale come esempio virtuoso di sviluppo moderno valorizzando sempre più le peculiarità di un territorio straordinario e l’occasione più prossima é rappresentata dal Giubileo del 2025.

Io ho le idee chiarissime su come e cosa fare per la città di San Pio forte di una esperienza amministrativa e politica qualificata”.

Sul fronte opposto, la coalizione capeggiata dal Movimento 5Stelle vede già la presenza di ben quattro civiche che si candideranno nelle prossime elezioni amministrative di San Giovanni Rotondo, ampliata già da qualche mese da “Insieme”, neo soggetto civico che ha tra i suoi rappresentanti Damiano Fiore, il quale sostiene di far parte di un processo di cambiamento teso all’innovazione della città.

“Le elezioni amministrative sono sempre un momento di grande interesse politico e sociale- riferisce a SQ Fiore-. È interessante notare che San Giovanni Rotondo abbia una lunga tradizione di essere un laboratorio politico e che le prossime elezioni sembrano segnare un nuovo inizio con la formazione di un campo civico composto dal Movimento5Stelle e da altri gruppi civici, tuttavia, sembra che gli schieramenti delle altre compagini siano ancora confusi e in fase di composizione, con molte persone che cercano di aggregarsi al primo schieramento. La scelta del candidato Sindaco Filippo Barbano ha sorpreso un po’ tutti, e nel centro sinistra si sta ancora discutendo sul nome del possibile candidato da contrapporre – spiega, parlando poi di consensi e di equilibri politici delicati -. Il Sindaco uscente sembra non godere dell’appoggio di tutti, e quindi ognuno sta proponendo il proprio nome come alternativa.

Nel centrodestra, sembra che si sia raggiunto un accordo sull’avvocato Floriana Natale come candidata, ma lo schieramento si è frammentato a causa di personalismi e divisioni interne.

È comprensibile che si aspetti con pazienza i nuovi sviluppi e gli esiti ufficiali che verranno comunicati nei prossimi giorni. Le elezioni amministrative sono sempre un momento di grande interesse e possono portare a cambiamenti significativi nella politica locale”, conclude.