Apricena. L’eco della crisi economica e sociale scuote la comunità agricola di Apricena con l’annuncio del fallimento dell’ex cooperativa agricola CANGA. Questo drammatico evento, accompagnato dalle richieste di consistenti somme di denaro ai soci da parte dei curatori fallimentari, ha generato un’ondata di preoccupazione tra gli agricoltori locali, che ora cercano sostegno e orientamento dalle istituzioni.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Ing. Antonio Potenza e affiancata dall’Assessore all’Agricoltura Dott. Giuseppe Solimando, si pone al fianco dei soci della CANGA in questo momento critico. Pur non avendo la competenza diretta su questa questione e senza disporre di tutte le informazioni dettagliate, l’Amministrazione manifesta la propria solidarietà a coloro che si trovano coinvolti in questa difficile situazione.

Per fornire un supporto tangibile e promuovere la condivisione di idee e strategie, è stato organizzato un incontro istituzionale, fissato per giovedì 4 aprile 2024 alle ore 19 presso Casa Matteo Salvatore. L’obiettivo principale di questo incontro è quello di facilitare un dialogo aperto e costruttivo tra i soci della cooperativa, le istituzioni e altri attori interessati, al fine di individuare soluzioni efficaci e solidali per affrontare le sfide derivanti da questa situazione di crisi.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è chiaro: fare tutto il possibile all’interno dei limiti delle proprie competenze istituzionali per proteggere gli interessi della comunità e dei suoi membri. Si invita quindi tutti coloro che sono interessati a partecipare attivamente a questo importante momento di confronto e collaborazione.

Per ulteriori dettagli e per richieste di chiarimento, l’Amministrazione Comunale è a disposizione della cittadinanza.

“Con l’auspicio di superare insieme le difficoltà e di preservare il benessere economico e sociale della nostra comunità agricola, si concludono i saluti del Sindaco Ing. Antonio Potenza e dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Giuseppe Solimando”.