FOGGIA – Una situazione di tensione è scoppiata ieri sera nel cuore di Foggia, dove si è verificata una violenta rissa tra minorenni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30 in via Francesco Saverio Altamura, vicino all’isola pedonale, dove un gruppo di ragazzi – cinque in totale, tutti residenti a Foggia e con un’età compresa tra i 13 e i 15 anni – si è scontrato a calci e pugni.

L’intervento di due pattuglie della polizia è stato necessario per riportare la calma sul posto e avviare le indagini.

Le testimonianze dei presenti e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali della zona saranno utilizzate per ricostruire l’accaduto.

Al momento, non sembra esserci alcun tentativo di rapina coinvolto.

Tre dei minori coinvolti hanno riportato lesioni più gravi durante la rissa.

Uno di loro è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso con evidenti lividi e gonfiori al viso, e gli è stata diagnosticata una prognosi di circa dieci giorni.

Al momento, non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza, ma restano da approfondire i motivi dietro questo scontro tra giovani.