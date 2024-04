Apricena. La città di Apricena ha fatto parlare di sé al recente Campionato Regionale di Pole Dance, dove due insegnanti e fondatrici dell’ASD Antigravity, Valentina Zuccarino e Veronica Viggiani, hanno fatto incetta di successi. Il 23 marzo, presso il PalaPentassuglia di Brindisi, hanno trionfato nella categoria U30 – Double Talenti con un punteggio straordinario di 198,2.

Questa vittoria non solo le ha qualificate per il Campionato Nazionale di Pole Dance- CSEN, previsto per giugno a Roma, ma ha anche riempito di orgoglio l’intera comunità di Apricena.

Il Sindaco Ing. Antonio Potenza ha espresso i suoi più sentiti complimenti per questo straordinario risultato, sottolineando l’importanza di queste vittorie per la promozione dello sport e della cultura della città.