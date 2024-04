MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sarà difficile per gli avvocati della mia generazione dimenticare Vincenzo Tizzani, per quanto lui in questi anni abbia fatto di tutto per aiutarci a farlo un po’ alla volta, diventando sempre più schivo e solitario.

Non riuscivamo a non volergli bene, per quanto lui tenesse poco ad apparire amabile a tutti i costi. E gliene volevamo davvero.

Era a lui che facevamo ricorso nei primi anni della professione, per un consiglio, un confronto, un supporto.

Il primo della sua e della mia generazione, di poco successiva, a capire qualcosa negli anni ’80 di computer e di informatica giuridica.

Ed uso il plurale perché non ero certamente l’unico a vedere in lui la persona e il collega sempre disponibile ad ascoltarti e a darti una mano. Quello appena un po’ più grande di te da non farti pesare e nemmeno sentire la differenza di età e di esperienza.

Ci sembrava che avesse unito, senza soluzione di continuità, le capacità e l’esperienza professionale del padre Berardino alle sue, tanto era bravo e sicuro di sé.

Vincenzo aveva sicuramente una marcia in più, glielo riconoscevamo tutti, ma andava ad una velocità che forse non gli consentiva di assaporare né apprezzare abbastanza ciò che viveva e che si lasciava troppo in fretta alle spalle.

Spalle che forse hanno portato anzitempo il peso di aspettative e di impegni professionali eccessivi, che credo gli abbiano impedito di avere da giovane una vita più serena e spensierata.

O almeno, questa è l’impressione che dava a chi come me conosceva poco né gli faceva domande sulla sua vita privata, limitandomi nelle frequentazioni personali a confronti che riguardavano soprattutto l’attività professionale e la nostra comune passione per il diritto come per la politica.

Ed è proprio perché conoscevo anche la sua sensibilità per le questioni politiche nazionali e locali, che negli anni ’90 lo sollecitai più volte a riflettere su un suo possibile impegno istituzionale, invitandolo nel ’95 anche a farsi coinvolgere in un impegno diretto nella mia amministrazione.

Invito che declinò senza pensarci due volte, tanto era completamente assorbito dall’attività professionale, che viveva in maniera così totalizzante da apparirmi già allora come eccessiva.

Ero sinceramente convinto che avremmo potuto trarre grandi benefici dal suo acume e dalle sue ineguagliabili capacità, se solo le avesse voluto mettere a servizio della comunità cittadina. Pensavo che avrebbe svolto bene qualsiasi incarico, così come pensavo che avrebbe fatto bene anche a lui uscire dal guscio in cui si era racchiuso.

Lo pensavo e lo penso ancora oggi che non c’è più e che ci costringe a parlare di lui coniugando i verbi al passato.

Mi resteranno di lui le foto che un tempo gli facevo periodicamente per misurare il livello dei fascicoli che si accumulavano sulla sua scrivania, dietro ai quali, gli dicevo con tono di bonario rimprovero, rischiava un po’ alla volta di scomparire, tra nuvole di fumo, come dietro una barriera invalicabile.

Mi resterà il suo intercalare interrogante, “eh?”, che costringeva l’interlocutore a tenere continuamente desta l’attenzione mentre parlava.

Mi resterà il sorriso schietto e sincero con il quale mi salutava, non mancando mai di fermarsi per scambiare anche solo due battute di circostanza.

All’indomani della Pasqua di Resurrezione, ci consola la speranza di poterti un giorno rivedere e, chissà, come dicono le Scritture, forse anche di poterti riabbracciare.

Nel frattempo, come recita la liturgia, ti allieti il coro degli angeli e ti accarezzi la luce del Suo volto.

Riposa in pace, Vincenzo”.

A cura di Gaetano Prencipe