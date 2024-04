Apricena. L’Amministrazione Comunale di Apricena si è recentemente pronunciata in merito al progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (discarica) proposto nel territorio di Poggio Imperiale e depositato presso la Regione Puglia dalla GIESSE SRL di Bari. Questo progetto, di competenza del Comune di Poggio Imperiale e dell’organo competente in materia, la Regione Puglia, ha sollevato una serie di preoccupazioni e reazioni da parte delle autorità comunali di Apricena.

L’Ufficio Intercomunale delle Cave, con sede nel comune di Apricena, ha espresso un netto PARERE CONTRARIO a tale proposta, come evidenziato dagli atti allegati risalenti al 29 gennaio 2024. Parallelamente, la Giunta comunale di Apricena ha manifestato un parere sfavorevole sia nel 2021 che nella seduta del 28 marzo 2024, nonostante la sua competenza limitrofa su questo progetto.

L’Amministrazione Comunale di Apricena ha sempre dimostrato un forte impegno verso le questioni ambientali e di tutela del territorio. Ha pertanto impartito precise direttive all’Ufficio Cave e all’Ufficio Tecnico, affinché non siano autorizzati progetti che non siano in linea con i principi di sviluppo sostenibile e nel rispetto del settore lapideo. Inoltre, ha sensibilizzato i comuni limitrofi di Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti e San Giovanni Rotondo affinché adottino posizioni analoghe.

In allegato sono forniti gli atti ufficiali che documentano le posizioni dell’Amministrazione Comunale di Apricena in merito a questo progetto.

L’Amministrazione Comunale di Apricena riafferma il suo impegno costante nella difesa del territorio e nell’adozione di politiche e azioni coerenti con il benessere ambientale e la sostenibilità. Tale posizione è stata assunta al fine di prevenire controversie e strumentalizzazioni inutili.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti, l’Amministrazione Comunale di Apricena resta a disposizione della cittadinanza e degli enti interessati.