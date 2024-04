TERMOLI – I Carabinieri di Termoli hanno arrestato in flagranza un 29enne, residente in provincia di Foggia ma temporaneamente domiciliato a Termoli per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

L’ uomo durante una lite per futili motivi, stava picchiando la sua compagna convivente 35enne.

Le violenze fisiche e psicologiche, si ripetevano già da diversi anni.

La donna soccorsa e condotta all’ Ospedale “San Timoteo”, veniva medicata per le lesioni riportate giudicate guaribili in giorni 10 giorni e dimessa.

L’uomo veniva pertanto arrestato e nella successiva udienza dinanzi al Gip di Larino l’arresto veniva convalidato e a suo carico veniva emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.