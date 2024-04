“Brucia auto a Monte Sant’Angelo, le fiamme coinvolgono un secondo mezzo e lambiscono la facciata di una vicina palazzina.

E’ successo la scorsa notte, in via Bonghi, nella cittadina garganica, dove è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Manfredonia per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona”.

Lo riporta foggiatoday.it.

“Secondo quanto ricostruito, intorno all’una, è andata a fuoco una Ford Fiesta, di proprietà di un incensurato del posto. Le fiamme si sono propagate con grande velocità, coinvolgendo un secondo mezzo – una Peugeot 207, anch’essa distrutta – e raggiungendo la facciata di una vicina palazzina, annerita dai fumi sprigionati dal rogo.

I vigili del fuoco intervenuti non hanno trovato tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco, quindi non è chiara al momento la natura dell’incendio. L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Un secondo incendio auto, inoltre, è stato registrato poco dopo, a Foggia, dove le fiamme hanno distrutto una Sukuzi Switf parcheggiata in via Mendolicchio. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari dell’Arma”.

Lo riporta foggiatoday.it.