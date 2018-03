Pensioni: governo a caccia 5-6mld. Tesoretto a rischio

(bonsai.it)

Roma – GOVERNO alla ricerca di 5-6 miliardi di euro, dopo la sentenza della Consulta che ha "bocciato il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo (circa 1.500 euro lordi al mese) introdotto dalla riforma Fornero per il 2012 e il 2013". Lo riporta l'Ansa. Una possibile soluzione per la ricerca dei fondi richiesti potrebbe essere rappresentata dal "tesoretto da 1,6 miliardi di euro, trovato dal governo nelle pieghe del Def".

