Concorso nazionale “Eratai”, premio per Alessandro Manuel Falcone

Di:



Successo all’ottavo Concorso Nazionale per giovani musicisti “ERATAI” presso l’Hotel “Villa San Pietro” di San Giovanni Rotondo, nelle categoria percussioni (batterista), per Alessandro Manuel Falcone di Manfredonia. Falcone, di 16 anni, ha ottenuto il primo posto assoluto con il punteggio di 100/100 e ha vinto anche la borsa di studio. L’esibizione è stata salutata con grande calore da parte del pubblico, della giuria e degli altri partecipanti al Concorso. fotogallery





Concorso nazionale “Eratai”, premio per Alessandro Manuel Falcone ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.