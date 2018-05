Dibisceglia. “Ambiente. Pessimo il tentativo di Moccia”

Di:

Cerignola. “Solitamente non rispondo ad inutili comunicati stampa scritti dai consiglieri di maggioranza, ma dopo aver letto quello del consigliere Moccia mi vedo costretta a chiarire un paio di cose, soprattutto perché capisco la necessità del consigliere di legittimarsi agli occhi dei cittadini come futuro Assessore all’ambiente”, così la consigliera del Partito Democratico risponde al comunicato stampa del Consigliere Alessandro Moccia.

“Il futuro Assessore dovrebbe sapere che quello che ho riportato nel mio comunicato stampa non è frutto della mia fervida immaginazione, ma di una nota dell’Agenzia Regionale che si occupa della gestione dei rifiuti. È stato il Commissario straordinario, Avv. Grandaliano, a spiegare al Sindaco Metta come funziona la macchina amministrativa e quali sono i passaggi obbligatori per legge, e non per volontà della consigliera Dibisceglia, affinché un Comune ottenga un finanziamento.

Nella nota – spiega Dibisceglia- il Commissario straordinario ha chiarito che l’attività di verifica avrebbe potuto ritenersi conclusa solo al termine delle attività propedeutiche all’attribuzione del finanziamento, entro la fine di aprile, e solo allora il Comune di Cerignola avrebbe avuto diritto al finanziamento”.

“Consigliere Moccia, mi permetta, ma se è su questi presupposti che si basa la sua futura nomina di Assessore all’ambiente, credo che difficilmente Cerignola riuscirà a vedere uno spiraglio di luce in materia ambientale. E non si sforzi a pensare se il mio comunicato sia frutto di buona o mala fede. Consigliere Moccia, non pensi! Perché si renderebbe conto che il contenuto del comunicato stampa da lei firmato è solo l’ennesimo tentativo del Sindaco Metta di manipolare la realtà per nascondere la sua incompetenza”, conclude la dem”.