Instabilità tra Puglia, Basilicata e Molise ma tendenza a miglioramento

Bari. METEO Puglia: generali condizioni di tempo instabile sul Sud-Est, penalizzato da un’energico centro di bassa pressione sul Tirreno meridionale. Annuvolamenti irregolari tra Puglia, Basilicata e Molise saranno responsabili di acquazzoni intermittenti, a tratti anche temporaleschi. Tendenza a maggiori schiarite a partire dalla serata. Temperature in diminuzione. Ventilazione tesa dai quadranti sud-orientali con mari fino a molto mossi o agitati sui versanti ionici, mosso l’Adriatico.

Spiccata variabilità sul Sud-Est con rovesci intermittenti alternati a pause asciutte

VENERDI’: insiste l’azione di una circolazione instabile sul Sud-Est responsabile di un cielo irregolarmente nuvoloso e rovesci sparsi tra Puglia, Basilicata e Molise, a tratti temporaleschi. Tendenza a miglioramento nel corso della serata. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione tesa dai quadranti sud-orientali con mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico.

Sabato 05 Maggio

Ancora variabilità con possibilità di locali piogge

SABATO: la pressione depressionaria tende a spostarsi verso Ovest favorendo maggiori aperture sulle regioni del basso versante adriatico. Da segnalare tuttavia ancora il rischio di locali rovesci o temporali diurno nelle zone interne nonché a fine giornata tra Puglia garganica ed est Molise. Temperature minime in aumento, con estremi di 16°C; massime in calo, con punte di 22°C. Venti deboli meridionali in rotazione e rinforzo a N-NO. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.