Manfredonia. Bilancio, torna il Consiglio comunale (DIRETTA STREAMING)

Manfredonia, 03 maggio 2018. In corso, giovedì 3 maggio, l’aggiornamento della seduta comunale di Manfredonia dell’assise svoltasi, in prima seduta, lunedì 23 aprile scorso.

Questi i punti all’Ordine del Giorno:

1. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2018 – 2020;

2. Esame e approvazione schema di Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018 – 2020.

