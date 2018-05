Manfredonia. Corso Skywatcher: consegna attestati di partecipazione

GALNI (ST)

Manfredonia. Sabato, 5 maggio 2018, alle ore 18.00, a chiusura del Corso Skywatcher, iniziato nel mese di novembre 2017 e frequentato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Perotto – Orsini di Manfredonia, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione. La cerimonia avrà luogo presso la sede della Lega Navale Italiana, Sez. di Manfredonia, in Viale Miramare, con il saluto del Presidente, Architetto Donato D'Andrea e con una breve introduzione della Coordinatrice del corso, Libera Disanti, consigliera alla propaganda marinara della Lega Navale. Seguirà una lezione aperta dal titolo ASTRO–LOGICO, mito, storia … e pseudoscienza, che vedrà come relatore Luca Bitondi, esperto astrofilo, curatore del progetto. Nei vari momenti del Convegno interverranno i giovani astrofili che illustreranno concetti astronomici inerenti all'argomento oggetto dell'evento: l'Astrologia. Inoltre, si cercherà di capire quanto c'è di veritiero nella pratica divinatoria tanto diffusa, se ci sono verità astronomiche su di essa o se si tratta solo di una pratica pseudoscientifica antica che ha determinato la nascita dell'oroscopo. Il Presidente della L.N.I. sez. di Manfredonia, Arch. Donato D'Andrea INGRESSO LIBERO

