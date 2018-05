Manfredonia, sindaco “Boom di presenze nell’avvio della nuova stagione turistica”

Di:

Manfredonia, 03 maggio 2018. ”Un inizio di stagione turistica così promettente non si era mai visto. Manfredonia a Pasqua, nei weekend successivi e negli ultimi due ponti festivi è stata letteralmente invasa da visitatori che hanno affollato la città da mattina a sera, con notevoli ricadute economiche per gli operatori e gli esercenti.

Lunghe code in entrata ed in uscita dalla città, denso traffico automobilistico, alta difficoltà nel trovare parcheggio ed un luogo dove poter mangiare, frotte di gente nel centro storico e sui lungomare. Scene oggettive viste e vissute (forse anche con qualche disagio) da tutti noi cittadini, ma che vengono avallate anche da dati ufficiali. Infatti, il Polo Museale della Puglia ed il Mibact comunicano che il Parco Archeologico Santa Maria di Siponto ha ospitato rispettivamente 2631 visitatori in data del 25 aprile e 1810 nella giornata del 1 maggio.

Il Castello svevo angioino di Manfredonia, invece, ha registrato un ingresso di 2693 turisti nella sola giornata di ieri.

Facciamo tesoro di questi risultati che fino a poco fa i piú scettici ritenevamo inimmaginabili; aumentiamo la nostra autostima e la consapevolezza che Manfredonia è una meta attrattiva ed ambita per la sua variegata offerta. Manfredonia è tornata ad essere la Porta del Gargano e stiamo raccogliendo solo i primi frutti di un grande lavoro di semina fatto negli ultimi anni. Si, il turismo è il futuro della nostra città: auspico che questa notevole iniezione di fiducia spinga anche i privati ad investire in ulteriori servizi di qualità (e di conseguenza la possibilità di occasioni lavorative) per garantire una permanenza sempre maggiore a quanti scelgono la nostra città che qualcuno masochisticamente vorrebbe già morta, ma che, invece, è più viva che mai!”.

Lo scrive in una nota facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.