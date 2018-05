ph matteo nuzziello - manfredonia alto

Di:



Bari, 3 maggio 2018. Via libera al finanziamento di iniziative per la tutela della biodiveristà terrestre e valorizzazione marina. La Giunta regionale ha ratificato la graduatoria finale delle proposte inviate dagli Enti pubblici,e assegnato la relativa somma economica. Il denaro messo a disposizione pari a 9 milioni di euro,ne verranno distribuiti 8.142.678,53 euro. Soldi riconducibili al Programma operativo Puglia 2014-2020,capitolo denominato “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città,riqualificare e decontaminare aree dimesse,ridurre inquinamento atmosferico e promuovere misure per la diminuzione del livello di inquinamento acustico,contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina”.

Ecco, come da verbale finale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice, i progetti ammessi a sovvenzionamento : Consorzio Torre Guaceto 300.000,00 euro Comune Trinitapoli 286.336,00 Comune Accadia 699.989,89

Comune Ugento 700.000,00 Comune Manfredonia 698.056,91 Provincia BAT-Parco

Fiune Ofanto 700.000,00 Comune Margherita Savoia 533.242,00 Università di Bari-Dipartimento

Biologia 268.320,00 Comune Motta Montecorvino 270.000,00 Comune Foggia-Parco Bosco

Incoronata 170.000,00 Comune Orsara di Puglia 244.400,00 Parco nazionale Alta Murgia 420.700,00 Comune San Marco in Lamis 287.137,16 Comune Massafra 592.053,83 Comune Roseto Valfortore 245.137,16 Consorzio Area Marina

Porto Cesareo 530.514,44 Comune Polignano 299.948,75 Comune Gallipoli 297.294,53 Ufficio territoriale Carabinieri

Martina Franca in qualità di

Gestore della Riserva naturale statale

Murge Orientali 299.695,88. A cura di Nino Sangerardi,

Bari 03 maggio 2018 Da Manfredonia a Torre Guaceto: fondi per biodiversità terrestre e marina ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.