Monte. “Contratto di Quartiere II”: rimodulazione somme

Monte Sant’Angelo, 03 maggio 2018. “Rimodulazione del Contratto di Quartiere II”: con recente determina gestionale del Comune di Monte Sant’Angelo, sono stati revocati precedenti impegni assunti, stabilendo di attuare i seguenti nuovi interventi del citato Contratto:

A) completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, per l’importo complessivo di Euro 1.580.000,00;

B) recupero edilizio dell’immobile denominato “ex Ostello della Gioventù” in via Estramurale per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sperimentale ed annessi servizi pubblici, per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00;

E’ stato da qui stabilito di rimodulare le risorse finanziare di bilancio a valere sul “Contratto di Quartiere II”.

E’ stato determinato di reimputare la somma complessiva di Euro 2.511.821,38 agli interventi di seguito riportati:

– Euro 1.538.385,01 all’intervento C.I. 10052.02.0796 “completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele”;

– Euro 973.436,37 all’intervento C.I. 12032.02.0897 “recupero edilizio dell’immobile denominato ex Ostello della Gioventù in via Estramurale per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sperimentale ed annessi servizi pubblici”

La spesa complessiva di Euro 2.511.821,38 è a carico dei fondi regionali/ministeriali, a valere sul Programma innovativo in Ambito Urbano denominato “Contratti di Quartiere II”, ed è stata imputate in entrata all’intervento C.I. 40200.01.0336.

