Rapina e tentata estorsione, 3 arresti a Valenzano

Bari. Nella mattinata odierna, in Valenzano, personale della Compagnia Carabinieri i Triggiano ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari nei confronti di D.N, 49enne, S.S., 50enne e G.S,, 22enne, pregiudicati dimoranti in Valenzano, i quali, in concorso, si sono resi responsabili di rapina a mano armata e tentata estorsione.

L’indagine, avviata il 3 aprile 2018, da personale della Stazione Carabinieri di Capurso, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, consentiva, mediante l’escussione di alcuni testi e l’espletamento di indagini tradizionali, di giungere all’individuazione dei malfattori, i quali dopo essersi recati presso il luogo di lavoro del denunciante, in un primo momento lo rapinavano, minacciandolo con una pistola ed obbligandolo alla consegna di 2.000,00 euro, oltre al portafoglio contenente altri 700,00 euro. Successivamente,

dopo alcuni giorni, ponevano in atto anche un tentativo di estorsione facendosi forti dei loro trascorsi penali.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti nel carcere di Bari, a disposizione della competente A.G..