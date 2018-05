Riduzione slot, “Niente riattivazione per 3 apparecchi in un bar di Lecce”

Di:

Roma. Il Tar Puglia affronterà in camera di consiglio il ricorso di un barista di Lecce, contro il distacco di tre apparecchi slot disposto dal concessionario di rete in seguito alla procedura di riduzione: i giudici amministrativi pugliesi, riferisce Agipronews, non hanno concesso lo stop chiesto con decreto, ma ne discuteranno il prossimo 16 maggio. «I tre apparecchi da divertimento e intrattenimento (slot machine) in questione sono già stati disattivati», si legge nel decreto presidenziale del Tar, inoltre nel locale, «all’avvio del processo di riduzione», erano installati complessivamente otto apparecchi, dunque «non si ravvisa la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza».