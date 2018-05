Scioglimento Consiglio comunale Mattinata, servizio su TV7 – RAI 1

Di:

Roma. Anche un’analisi relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Mattinata tra i servizi del rotocalco del TG1 – TV7 della Rai, in onda domani, venerdì 4 maggio, alle ore 23.05 su Rai 1.

Da raccolta dati, l’inviato Alessandro Gaeta, anche con i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, è stato nel centro mattinatese, per analizzare parte di quanto riportato nel decreto del citato scioglimento, stabilito previa deliberazione del Consiglio dei ministri dopo la presentazione della relazione del prefetto di Foggia. Una relazione che, come risaputo, è derivata dal lavoro di una commissione d’accesso agli atti (composta da tre funzionari della pubblica amministrazione) con una relazione conclusiva giuntya dopo i 3 mesi di attività, prorogati per altri 3 mesi. In seguito la relazione del Prefetto inviata al Ministro dell’interno previa consultazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica competente per territorio e dal Procuratore Distrettuale antimafia competente per territorio. Dunque la proposta di scioglimento dell’ente al presidente della Repubblica, che ha emesss il decreto di scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri avvenuta con provvedimento del 16.03.2018

Nel corso del servizio della Rai sarebbero stati intervistati il già sindaco di Mattinata, il Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Aquilio, e l’attuale segretario del Pd di Mattinata.

