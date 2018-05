Vieste. In auto con 350 ricci di mare, sanzionato

Di:

Foggia. Nelle scorse notti, Agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Vieste ha inferto l’ennesimo colpo al traffico illecito di prodotti ittici protetti.

Avendo notizia di un probabile passaggio di mezzi trasportanti i menzionati prodotti, gli operatori hanno effettuato un capillare controllo del territorio nella tratta garganica compresa tra i centri cittadini di Vieste, Mattinata e Manfredonia.

Nella nottata del 25 aprile scorso, in agro di Vieste, zona “Baia dei Campi”, gli agenti hanno intercettato e bloccato un’autovettura all’interno della quale venivano rinvenuti 350 ricci di mare, per un peso complessivo di 20 kg. Il prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro amministrativo, essendo vietata la pesca per un numero superiore a 50 unità.

Il veterinario responsabile territoriale dell’area “SIAV/B” Distretto di Manfredonia, intervenuto in reperibilità, dopo aver identificato, specificando la qualità del pescato che risultava vivo, ne disponeva la distruzione mediante rigetto in mare.

Il conducente dell’auto, che non era in possesso di alcuna autorizzazione di pesca professionale, è stato sanzionato per un importo di Euro 4.000,00.

