STATUA SAN MICHELE ARCANGELO

Zapponeta. Finalmente la Statua di San Michele Arcangelo, risalente al 1790 , ha un autore, Antonio Belliazzi (attr.). A rivelare la scoperta è stato il Prof. Christian de Letteriis, storico d’arte di San Severo, che dopo molti anni di studi accurati e tanti documenti storici ritrovati è arrivato ad Antonio Belliazzi, allievo del maestro Giuseppe Sanmartino, noto scultore napoletano. Antonio Belliazzi scolpì la statua di San Michele Arcangelo per commissione del Barone Michele Zezza, proprietario del feudo di Zapponeta, che donó la statua alle 37 famiglie che abitavano nel feudo. Ad annunciare la splendida scoperta alla comunità di Zapponeta sono stati il Sindaco di Zapponeta, Vincenzo D’Aloisio, il parroco della parrocchia S.Michele Arc. Don Andrea Lauriola , il prof. Ernesto Scarabino e il prof. Christian De Letteriis, dopo un affascinante incontro svolto nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Zapponeta. Redazione StatoQuotidiano.it Zapponeta. “La statua di San Michele ha un autore” ultima modifica: da

