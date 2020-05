Dopo due mesi, riapre il bar Ylfra “Ma non recupereremo quello che abbiamo perso”

, 03 maggio 2020. La Puglia è ripartita, entrando nella fase 2 con il provvedimento regionale del 29 aprile scorso che permette la riapertura delle attività quali bar e ristoranti per il servizio di asporto. La nuova ordinanza diè stata apprezzata da, titolare del Bar Ylfra a Ischitella, che ha provato, nonostante le molte difficoltà, a riprendere le redini della sua attività, come hanno fatto anche gli altri baristi di Ischitella dopo una chiusura durata quasi due mesi. “Andiamo avanti – ha detto – proviamo almeno un po’ di giorni per vedere se riusciamo a coprire le spese, oppure attendere la normale riapertura senza restrizioni”.

Un ritorno alla semi-normalità, con un servizio take away, che però non compensa le ingenti perdite arrecate a questo settore: affitti, gestione dell’attività, pagamento delle bollette e dei fornitori. “Non lo trovo giusto, poiché non abbiamo lavorato – ha commentato Sergio – per quello che si guadagna adesso, non si riesce comunque a coprire tutte le spese sostenute e da sostenere”. Ha concluso lanciando un appello “Darei più responsabilità ai sindaci, perché sanno le problematiche di ogni paese e possono decidere come far lavorare, almeno per coprire le spese e mettere qualcosa da parte”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola.