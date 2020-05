Fase 2, Riccardi “Grande attivismo sindaci per la salute, tranne Manfredonia: città abbandonata”

Manfredonia, 03 maggio 2020. “Covid19: fase 2: emergono sempre più conflittualità, deficit comunicativi tra governo, regioni ed enti locali. Grande attivismo dei Sindaci a tutela della salute, tranne Manfredonia, città abbandonata. Gestione della sanità, inqualificabile, domani il preannunciato ritorno al diritto alla salute, resta senza risposta”. Lo scrive in un post pubblicato su facebook Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.

Nel video pubblico sui social, Riccardi evidenzia ai 3 componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia “l’assoluto immobilismo” relativo ad informazioni sulla riapertura del cimitero, sull’utilizzo dei messi pubblici, su quanto necessario per sostenere i cittadini nella cd “Fase 2” che interesserà tutti i comuni italiani.

Nel video spazio anche alla parziale ripresa, dal 4 maggio, delle attività degli ospedali in Puglia e una riflessione sulla fase ospedaliera relativa al Covid19. “In questa Provincia l’emergenza covid19 è stata affrontata in perfetta solitudine, da Casa Sollievo della Sofferenza e dall’azienda ospedaliera universitaria Riuniti di Foggia. Gli altri ospedali, in gestione all’Asl di Foggia, non pervenuti. Ho registrato qualche giorno fa che 2 casi relativi a miei cari amici, che hanno avuto bisogno di cure presso il pronto soccorso di Manfredonia, si sono risolte laconicamente con l’invito agli stessi di rivolgersi presso l’ospedale di Casa Sollievo. Oltre ad affidarci alla Madonna di Siponto, dobbiamo augurarci che qualcuno si decida di farci comprendere cosa succederà nei prossimi giorni negli ospedali della Provincia di Foggia. Se, oltre a morire di Covid19, dobbiamo continuare a preoccuparci di morire di altro. Ma sono chiarimenti che, sono cero, che non arriveranno“.

“Questo delinea l’assoluta inadeguatezza di chi ha gestito questa fase di emergenza sanitaria. Inoltre, una nota: il sindaco Merla si lamenta che il dottor Piazzolla non ha comunicato i dati ai sindaci relativi al Covid. Piazzolla non ha rispetto dei sindaci, parla al suo capo, il Presidente Emiliano, utilizza quando vuole e quando crede la stampa per mettere in nostra la sua incongruenza. E’ un fatto grave, caro Michele Merla. Questa storia va risolta, nell’interesse di chi vuole bene alla nostra Provincia. Si danno i numeri per quest’emergenza”.