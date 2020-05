Foggia. Le indicazioni di Ataf per le corse su mezzi urbani ed extraurbani

ATAF SpA Foggia – Ecco la fase 2 Insieme al Presidente ATAF SpA Foggia Giandonato La Salandra vi spieghiamo la #fase2 per il servizio del trasporto pubblico locale della città , a partire da lunedì 4 maggio.Ecco come i foggiani prenderanno il bus 👇 Pubblicato da ATAF SpA Foggia su Domenica 3 maggio 2020

Ataf pronta ad eseguire le prescrizioni dell’ultimo dpcm, “misure atte a garantire la ripresa del tessuto economico della città continuando con il servizio mai interrotto garantendo distanza fra utenza, la salita a bordo solo con mascherina, non consentita a bordo la vendita del biglietto. Alle fermate e sui mezzi ci saranno indicatori di distanza, si può salire sull’autobus in un massimo di 10 unità e, qualora si verificassero assembramenti, l’autobus è autorizzato a non fermarsi. Nel video del presidente di Ataf Giandonato La Salandra, tutte le indicazioni sia per i mezzi cittadini, sia per il Terminal dalla zona stazione per le corse extraurbane.