Foggia. Furto in una scuola dell’infanzia con foro nel muro

Foggia, 03 maggio 2020. Furto ieri sera a Foggia ai danni di una scuola dell’infanzia. I ladri hanno messo a soqquadro la scuola e, secondo quanto riporta, hanno portato via una valigetta del pronto soccorso, la macchinetta del caffè e una cinquantina di euro. Successivamente, hanno praticato un foto per raggiungere l’appartamento adiacente e sarebbero riusciti nell’impresa su cui sta indagando la polizia. Una delle operatrici ha segnalato il furto sulla pagina facebookcommentando: “Siamo già stati duramente colpiti economicamente ed emotivamente a causa del coronavirus e volevo condividere con voi il regalo che qualche balordo ci ha fatto ieri sera intrufolandosi nei locali dell’asilo e praticando un foro nel muro per accedere all’appartamento confinante.

Inoltre hanno messo a soqquadro tutto l’asilo. Senza alcun sostegno economico, abbiamo continuato a lavorare per i nostri bambini con la didattica a distanza e abbiamo sanificato tutto per trovarci pronte per la riapertura; ed ora il colpo di grazia”.