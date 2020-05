“Il sogno di Marilù”: ecco “NARRATORI DA SOGNO” primo contest letterario creativo

Dedicato a diverse fasce d’età

3-5 anni

6-10 anni

11-13 anni

14-19 anni

Regolamento

Dovrete scegliere la vostra storia preferita e narrarla come più vi piace, anche indossando uno o più accessori che ricordino i personaggi. Potrete leggerla, semplicemente raccontarla o interpretarla come veri e propri attori! I più grandi potrebbero pensare ad un’interpretazione di gruppo seppur virtuale. Filmate le vostre performance ed inviatele a ilsognodimarilu@gmail.com verranno trasmesse durante la diretta dei SABATI LETTERARI e seguirà una votazione ed il vincitore avrà in dono un libro e UN BUONO SPENDIBILE per un corso a scelta fra quelli tenuti da Il sogno di Marilù.

I PREMI SARANNO 4 UNO PER OGNI CATEGORIA. Siete pronti a fiorire?🌸🌸🌸🌸

Condividete! Più saremo, più bello sarà!