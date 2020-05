La BCC dona DPI al Distretto Socio Sanitario di San Marco in Lamis

La BCC di San Giovanni Rotondo è sempre più vicina al proprio territorio e ai propri operatori sanitari impegnati in questa emergenza sanitaria. Dopo Casa Sollievo della Sofferenza, anche il Distretto Socio Sanitario di San Marco in Lamis ha ricevuto in donazione i dispositivi di protezione individuale che sono in questo momento indispensabili per affrontare adeguatamente questa grande pandemia che sta colpendo il nostro paese e le nostre città.

Un sentito grazie viene espresso da tutti gli operatori del distretto in quanto i dispositivi donati (50 tute, 50 mascherine FFP2 e 300 mascherine chirurgiche) sono stati distribuiti nelle varie sedi del Distretto Socio Sanitario, secondo le necessità e le urgenze da fronteggiare. (fonte: www.sanmarcoinlamis.eu)