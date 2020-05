Meetup 5 Stelle di Manfredonia “Commissione, valutare ogni azione a sostegno settore produttivo città”

Il Meetup 5 Stelle di Manfredonia visto il drammatico momento che stiamo attraversando non può esimersi dal raccogliere l’appello disperato di centinaia di nostri concittadini per il disagio economico che stanno vivendo.

Nonostante molto sia stato fatto e tante azioni sono sul tavolo del governo, per specifiche categorie professionali come bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, commercianti di vendita al dettaglio, in questa situazione “extra ordinaria“ venutasi a creare, invitiamo il Commissario Prefettizio Piscitelli a valutare tutte le ulteriori possibili azioni a livello locale, compatibili con le sue funzioni e i poteri che la legge gli riconosce ricorrendo anche a misure fuori dall’ordinario, come già stanno facendo in diversi comuni d’Italia, al fine di trovare soluzioni per supportare al meglio i vari settori produttivi della Nostra città.

La nostra economia locale rischia il collasso, se non sostenuta. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Siamo speranzosi in una prossima ripartenza dove le attività commerciali, motore economico della nostra amata città, riusciranno a gettarsi alle spalle questo periodo nero. Ci dichiariamo disponibili ad aprire un tavolo di discussione con tutte le forze politiche e sociali. Insieme possiamo sostenere il Commissario in questo momento in cui tutta la comunità sipontina è chiamata a collaborare, contribuire e supportare il processo decisionale per costruire il futuro di Manfredonia.

Il Meetup 5 Stelle di Manfredonia